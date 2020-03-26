«Есть гречку и повышать рождаемость»: зауральцы рассказали, чем планируют заняться во время нерабочей недели
Неделю с 30 марта по 5 апреля президент РФ объявил нерабочей. Это связано с распространением в стране коронавируса. Конечно, лучше сейчас остаться дома и переждать в четырех стенах, но…
«Чем планируете заниматься?» — такой опрос провели в группе «Типичный Курган» в ВК. И большинство из ответивших написали: «работать» и «работать на удаленке». Это либо медики, продавцы и транспортники, на которые выходные не распространяются, либо сотрудники коммерческих предприятий и самозанятые.
— Бизнес не может себе позволить отдыхать и сидеть в простое! Иначе с чего зарплату сотрудникам платить!? — пояснила Кристина Романова.
Были и такие интересные ответы: «Будем повышать рождаемость!», «На рыбалку. Однозначно!», «Кушать гречку».
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ИСТОЧНИК KP.RU