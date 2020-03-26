2020-03-26T07:33:18+03:00
Общество

Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области

Виной всему замена лифта в десятиэтажке
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Даже смотреть на этот кадр страшно. Фото: социальные сети.Даже смотреть на этот кадр страшно. Фото: социальные сети.
Изменить размер текста:

В четверг, 25 марта, в жилом доме на улице Озимина, 59, в Аше произошло нечто страшное: обрушился бетонный лестничный пролет. По счастливой случайности в этот момент на лестнице никого не было.

— Примерно в 9.30 утра мы услышали грохот на лестничной площадке. В доме меняют лифт. Очевидцы ЧП рассказали, что на лестничный пролет упал редуктор, — говорит житель дома Александр.

Дыру на лестнице закрыли временным трапом.

Дыру на лестнице закрыли временным трапом.

Фото последствий обрушения лестницы жильцы выложили в социальные сети. И они впечатляют. Только одного снимка достаточно, чтобы на всю жизнь заработать подъездную фобию.

— По предварительной информации, дыра пробита во время демонтажа старого подъемного устройства. Органы местного самоуправления организовали комиссию. Уточняются обстоятельства происшествия. Сейчас управляющая компания сделала временные трапы для прохода жильцов. Дом не расселяют. Проблема поставлена на контроль в администрации, — рассказал КП-Челябинск специалист по связям с общественностью Ашинского муниципального района Антон Попов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Тоже столкнулись с последствиями некачественного ремонта в подъезде?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больничные листы в Магнитогорске проверяет робот
Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области
МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области
Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса
«Есть гречку и повышать рождаемость»: зауральцы рассказали, чем планируют заняться во время нерабочей недели
Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски
Губернатор Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады в отпускную неделю
Новые пособия для семей с детьми в Челябинске 2020: кому положены выплаты
Неизвестные сообщили о «минировании» сразу двух самолетов из Москвы в Челябинск
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Челябинске
Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами
МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи
В Челябинске начали дезинфицировать маршрутки
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам