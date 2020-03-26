Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области

26 Март 2020 2020-03-26T07:33:18+03:00

Даже смотреть на этот кадр страшно. Фото: социальные сети.

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В четверг, 25 марта, в жилом доме на улице Озимина, 59, в Аше произошло нечто страшное: обрушился бетонный лестничный пролет. По счастливой случайности в этот момент на лестнице никого не было.

— Примерно в 9.30 утра мы услышали грохот на лестничной площадке. В доме меняют лифт. Очевидцы ЧП рассказали, что на лестничный пролет упал редуктор, — говорит житель дома Александр.

Дыру на лестнице закрыли временным трапом.

Фото последствий обрушения лестницы жильцы выложили в социальные сети. И они впечатляют. Только одного снимка достаточно, чтобы на всю жизнь заработать подъездную фобию.

— По предварительной информации, дыра пробита во время демонтажа старого подъемного устройства. Органы местного самоуправления организовали комиссию. Уточняются обстоятельства происшествия. Сейчас управляющая компания сделала временные трапы для прохода жильцов. Дом не расселяют. Проблема поставлена на контроль в администрации, — рассказал КП-Челябинск специалист по связям с общественностью Ашинского муниципального района Антон Попов.

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ИСТОЧНИК KP.RU