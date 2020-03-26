2020-03-26T09:03:31+03:00
Общество

«Вот-вот замкнет проводку»: школа в Челябинской области несколько лет живет с протекающей крышей

Местные жители требуют провести экстренную проверку здания
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
И так несколько лет! Фото: "Гражданский патруль".И так несколько лет! Фото: "Гражданский патруль".
Изменить размер текста:

Родители школяров, посещающих школу № 9 в Миассе, давно боятся отпускать детей на занятия. В здании учебного заведения который год течет крыша, из-за чего в коридорах во время таяния снега и во время дождей стоят лужи, а также постоянно намокают светильники и проводка.

— В администрации города нам не смогли объяснить, как при таком положении дел школа прошла проверку готовности к учебному году. Это же страшно: может случиться короткое замыкание и пожар, — говорит руководитель миасского отделения общественной организации «Гражданского патруля» Анна Сизова.

Родители боятся отпускать детей в школу. А вдруг пожар? Фото: "Гражданский патруль".

Родители боятся отпускать детей в школу. А вдруг пожар? Фото: "Гражданский патруль".

Правозащитники собираются обратиться в министерство образования Челябинской области и в региональный Роспотребнадзор, чтобы потребовать повторной проверки школы. Причем, общественники просят проверить не только санитарное состояние школы, но еще и оценить бездействие руководства учебного заведения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Свиристели в Челябинске упали замертво с дерева, объевшись ягод
С 28 марта по 5 апреля 2020 года отделения Банка УРАЛСИБ будут работать в обычном режиме
Энтузиаст из Челябинска восстанавливает фотоснимки башкир 100-летней давности
В Челябинске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции верующих призовут молиться дома
Полиция Челябинска опровергла слухи про облавы на детей из-за коронавируса
Кто в Челябинске не боится коронавируса
«Вот-вот замкнет проводку»: школа в Челябинской области несколько лет живет с протекающей крышей
Подростка и взрослую женщину наказали за распространение фейков о коронавирусе в Челябинской области
Больничные листы в Магнитогорске проверяет робот
Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области
МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области
Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса
«Есть гречку и повышать рождаемость»: зауральцы рассказали, чем планируют заняться во время нерабочей недели
Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски
Губернатор Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады в отпускную неделю
Новые пособия для семей с детьми в Челябинске 2020: кому положены выплаты
Неизвестные сообщили о «минировании» сразу двух самолетов из Москвы в Челябинск
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Челябинске
Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами
МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи
В Челябинске начали дезинфицировать маршрутки
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам