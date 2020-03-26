«Вот-вот замкнет проводку»: школа в Челябинской области несколько лет живет с протекающей крышей
Родители школяров, посещающих школу № 9 в Миассе, давно боятся отпускать детей на занятия. В здании учебного заведения который год течет крыша, из-за чего в коридорах во время таяния снега и во время дождей стоят лужи, а также постоянно намокают светильники и проводка.
— В администрации города нам не смогли объяснить, как при таком положении дел школа прошла проверку готовности к учебному году. Это же страшно: может случиться короткое замыкание и пожар, — говорит руководитель миасского отделения общественной организации «Гражданского патруля» Анна Сизова.
Родители боятся отпускать детей в школу. А вдруг пожар? Фото: "Гражданский патруль".
Правозащитники собираются обратиться в министерство образования Челябинской области и в региональный Роспотребнадзор, чтобы потребовать повторной проверки школы. Причем, общественники просят проверить не только санитарное состояние школы, но еще и оценить бездействие руководства учебного заведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU