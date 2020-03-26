Кто в Челябинске не боится коронавируса
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили жителей города, опасаются ли они заболеть коронавирусом. Оказалось, пугливых не так уж много — всего около трети. Кто эти люди, расскажем ниже.
В целом ответы распределились по Челябинску так:
— «очень опасаюсь заразиться» ответили 10% опрошенных;
— «скорее опасаюсь» — еще 22,3%.
Получилось, Covid-19 в целом боятся 32,3% опрошенных. То есть практически каждый третий.
Не опасаются заразиться 59,2%:
— «скорее не опасаюсь» ответили 23,7%;
— «совершенно не опасаюсь» сказали 35,5%.
Еще 8,5% челябинцев затруднились ответить.
— Чаще всего опасение за собственное здоровье высказывают женщины и люди с высшим образованием. Среди оптимистов больше мужчин, — замечают в вузе.
Пока не думали об опасности заразиться пенсионеры и безработные, малообеспеченные горожане. Именно эти категории граждан затрудняются дать ответ чаще всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU