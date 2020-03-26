Кто в Челябинске не боится коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T09:56:56+03:00

Еще не все осознали реальность угрозы. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили жителей города, опасаются ли они заболеть коронавирусом. Оказалось, пугливых не так уж много — всего около трети. Кто эти люди, расскажем ниже.

В целом ответы распределились по Челябинску так:

— «очень опасаюсь заразиться» ответили 10% опрошенных;

— «скорее опасаюсь» — еще 22,3%.

Получилось, Covid-19 в целом боятся 32,3% опрошенных. То есть практически каждый третий.

Не опасаются заразиться 59,2%:

— «скорее не опасаюсь» ответили 23,7%;

— «совершенно не опасаюсь» сказали 35,5%.

Еще 8,5% челябинцев затруднились ответить.

— Чаще всего опасение за собственное здоровье высказывают женщины и люди с высшим образованием. Среди оптимистов больше мужчин, — замечают в вузе.

Пока не думали об опасности заразиться пенсионеры и безработные, малообеспеченные горожане. Именно эти категории граждан затрудняются дать ответ чаще всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU