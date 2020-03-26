2020-03-26T10:59:33+03:00
Общество

Энтузиаст из Челябинска восстанавливает фотоснимки башкир 100-летней давности

Гюльнара Шафикова реставрирует фото и шьет старинные костюмы
Лидия ПЕСКОВА
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Гюльнара Шафикова. Фото: из личного архива героя публикации.Гюльнара Шафикова. Фото: из личного архива героя публикации.
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Жительница Челябинска Гюльнара Шафикова восстанавливает старые фотографии башкир при помощи мобильного приложения Remini. Технология позволяет сделать четким лицо на размытом снимке, не искажая черты лица.

Наша землячка уже много лет занимается пошивом национального башкирского костюма. Старые фото помогают ей создавать платья и украшения, которые носили башкиры 100 лет назад. А теперь Гюльнара собирается собрать уникальный электронный архив с фотоснимками. Часть из них молодая женщина нашли в музеях и книгах, какие-то фото прислали знакомые.

Результат работы новой программы.

Результат работы новой программы.

— Однажды ко мне обратилась знакомая. Она давно пыталась восстановить фотографию деда, в фотостудию обращалась, но дедушка получился не похожим на себя. А Remini справился с фото за минуту. Женщина была счастлива, — рассказала журналистам сайта hornews.com Гюльнара.

Правда, у приложения оказались свои недостатки, которые осложняют работу. В бесплатной версии можно редактировать только по три снимка в день. А иногда нейросеть при анализе снимков путает башкирский платок с волосами и некорректно редактирует фото. Тогда Гюльнара возвращается к «Фотошопу».

Если в ваших архивах есть старинные фото башкирких семей, Гюльнара Шафикова с удовольствием вдохнет в них новую жизнь и, возможно, использует снимок для создания новых костюмов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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