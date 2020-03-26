Энтузиаст из Челябинска восстанавливает фотоснимки башкир 100-летней давности

26 Март 2020 2020-03-26T10:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Челябинска Гюльнара Шафикова восстанавливает старые фотографии башкир при помощи мобильного приложения Remini. Технология позволяет сделать четким лицо на размытом снимке, не искажая черты лица.

Наша землячка уже много лет занимается пошивом национального башкирского костюма. Старые фото помогают ей создавать платья и украшения, которые носили башкиры 100 лет назад. А теперь Гюльнара собирается собрать уникальный электронный архив с фотоснимками. Часть из них молодая женщина нашли в музеях и книгах, какие-то фото прислали знакомые.

Результат работы новой программы.

— Однажды ко мне обратилась знакомая. Она давно пыталась восстановить фотографию деда, в фотостудию обращалась, но дедушка получился не похожим на себя. А Remini справился с фото за минуту. Женщина была счастлива, — рассказала журналистам сайта hornews.com Гюльнара.

Правда, у приложения оказались свои недостатки, которые осложняют работу. В бесплатной версии можно редактировать только по три снимка в день. А иногда нейросеть при анализе снимков путает башкирский платок с волосами и некорректно редактирует фото. Тогда Гюльнара возвращается к «Фотошопу».

Если в ваших архивах есть старинные фото башкирких семей, Гюльнара Шафикова с удовольствием вдохнет в них новую жизнь и, возможно, использует снимок для создания новых костюмов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU