Свиристели в Челябинске упали замертво с дерева, объевшись ягод

26 Март 2020 2020-03-26T11:27:01+03:00

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Жители Челябинска стали свидетелями загадочной смерти свиристелей, которые решили полакомиться ранетками в скверике у кинотеатра «Киномакс Урал». Фото окоченевших пернатых горожане выложили в Instagram, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Перед смертью птицы клевали ранетки с дерева возле остановки. Один челябинец предположил, что вместе с ягодами птицы наелись какой-то заразы и отравились. Однако выбросы тут ни при чем.

— Ранее орнитолог-анималист Евгений Попов уже объяснял, что такое со свиристелями происходит из года в год. Эти птицы очень прожорливые. Они могут за раз съесть до десяти ягод. Это около четырех килограммов в пересчете на «человеческие» весы. Так как ягоды промерзшие, свиристели «замерзают» и падают на землю, — рассказывает «Челябинск Сегодня».

И самое интересное: если на улице тепло, через какое-то время птицы «оживают».

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ИСТОЧНИК KP.RU