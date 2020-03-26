2020-03-26T11:27:01+03:00
Общество

Свиристели в Челябинске упали замертво с дерева, объевшись ягод

Загадочную смерть объяснил орнитолог
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Если на улице тепло, свиристель оживет. Фото: www.instagram.com/oz_chel.Если на улице тепло, свиристель оживет. Фото: www.instagram.com/oz_chel.
Изменить размер текста:

Жители Челябинска стали свидетелями загадочной смерти свиристелей, которые решили полакомиться ранетками в скверике у кинотеатра «Киномакс Урал». Фото окоченевших пернатых горожане выложили в Instagram, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Перед смертью птицы клевали ранетки с дерева возле остановки. Один челябинец предположил, что вместе с ягодами птицы наелись какой-то заразы и отравились. Однако выбросы тут ни при чем.

— Ранее орнитолог-анималист Евгений Попов уже объяснял, что такое со свиристелями происходит из года в год. Эти птицы очень прожорливые. Они могут за раз съесть до десяти ягод. Это около четырех килограммов в пересчете на «человеческие» весы. Так как ягоды промерзшие, свиристели «замерзают» и падают на землю, — рассказывает «Челябинск Сегодня».

И самое интересное: если на улице тепло, через какое-то время птицы «оживают».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Перед офисами МФЦ в Челябинске столпились большие очереди
Свиристели в Челябинске упали замертво с дерева, объевшись ягод
С 28 марта по 5 апреля 2020 года отделения Банка УРАЛСИБ будут работать в обычном режиме
Энтузиаст из Челябинска восстанавливает фотоснимки башкир 100-летней давности
В Челябинске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции верующих призовут молиться дома
Полиция Челябинска опровергла слухи про облавы на детей из-за коронавируса
Кто в Челябинске не боится коронавируса
«Вот-вот замкнет проводку»: школа в Челябинской области несколько лет живет с протекающей крышей
Подростка и взрослую женщину наказали за распространение фейков о коронавирусе в Челябинской области
Больничные листы в Магнитогорске проверяет робот
Лестница из бетона обрушилась в жилом доме в Челябинской области
МЧС предупреждает о сильном ветре в Челябинской области
Жителям Челябинска предлагают обработку квартир от коронавируса
«Есть гречку и повышать рождаемость»: зауральцы рассказали, чем планируют заняться во время нерабочей недели
Житель Челябинской области бесплатно раздает на улице медицинские маски
Губернатор Челябинской области рассказал, как будут работать детские сады в отпускную неделю
Новые пособия для семей с детьми в Челябинске 2020: кому положены выплаты
Неизвестные сообщили о «минировании» сразу двух самолетов из Москвы в Челябинск
ВТБ первым в России запустил фонд со стоимостью пая от 1 рубля
Как будет работать транспорт на нерабочей неделе в Челябинске
Больных коронавирусом южноуральцев просят не контактировать со своими питомцами
МФЦ Челябинска будут работать по предварительной записи
В Челябинске начали дезинфицировать маршрутки
Том Хэнкс, посторонись: в столичных аэропортах застряли тысячи гастарбайтеров
В Челябинске волонтеры готовы доставить продукты и лекарства одиноким пенсионерам