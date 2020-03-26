2020-03-26T12:39:02+03:00
Общество

Нейрохирурги из Челябинска спасли подростка от невыносимой головной боли

И обнаружили у него рак
Лидия ПЕСКОВА
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Операцию высшего пилотажа провели Алексей Алексеев, Владимир Шахматов и Герман Сафронов. Фото: ЧОДКБ.Операцию высшего пилотажа провели Алексей Алексеев, Владимир Шахматов и Герман Сафронов. Фото: ЧОДКБ.
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Подросток, имя которого доктора не называют из этических соображений, с декабря жаловался на боль в голове. Таблетки не помогали, становилась все хуже. И в конце февраля парнишку на вертолете отправили в Челябинск — в детскую областную больницу. МТР показало огромную опухоль мозга в труднодоступном месте. У мальчика заподозрили рак.

Первым делом команда медиков установила мальчику шунт, что позволило снизить внутричерепное давление. Вторым этапом медики провели биопсию при помощи навигационной станции высочайшего класса. Опухоль располагалась в трудно доступном месте. При обычном вмешательстве пациент мог остаться инвалидом.

С помощью навигационной системы, которая создает трехмерное изображение мозга, хирурги смогли с точностью до четверти миллиметра взять образец патологической ткани.

— Эти операция как выстрел снайпера на далекое расстояние. Когда цель невооруженным глазом не видна, а в хорошую оптику — один раз прицелился и точно попал в желаемую цель. Хорошо, что у нас в больнице есть это оборудование. Это европейский уровень нейрохирургии — говорит заведующий нейрохирургическим отделением ЧОДКБ Герман Сафронов.

После того, как придут результаты гистологии, мальчика переведут на лечение в отделение онкологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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