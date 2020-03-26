В магазинах Челябинска пропал хлеб от «Первого хлебокомбината»

26 Март 2020 2020-03-26T14:34:11+03:00

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Жители Челябинска жалуются на то, что в четверг, 26 марта, в торговые сети города не завезли продукцию «Первого хлебокомбината». Кто-то предположил, что и в этом повинен коронавирус. Однако это не так. Перебои с хлебом не связаны ни с Covid-19, ни с каким-либо дефицитом зерна.

— Причина — техническая проблема. На комбинате не работает сервер. Из-за этого в часть магазинов хлеб поступил в неполном объеме, в часть магазинов поставок не было вообще. Сейчас хлеб отгружается в ручном режиме. Скоро сервер починят. И уже завтра, уверяю вас, наш хлеб появится во всех торговых точках. Никакой паники быть не должно, - заявил КП-Челябинск директор по продажам «Первого хлебокомбината» Сергей Константинов.

Челябинцев призывают отнестись к ситуации с пониманием и не создавать ажиотаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU