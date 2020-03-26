Рейс Москва — Челябинск «заминировали» в 10 раз
Из-за действий преступников страдают вечерние рейсы
К аэропорту стянуты спецслужбыФото: Андрей АБРАМОВ
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Вечером, 26 марта, поступило сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота» из Москвы в Челябинск — десятое за этот месяц. Сейчас самолет находится в воздухе. В Баландино уже стянуты спецслужбы.
— Изменили номер выхода. Пассажиры будут выходить не через телетрап. Соответственно, тех, кто полетит в столицу, тоже посадят в автобусы и повезут к борту, — рассказал КП-Челябинск один из пассажиров, ожидающий рейс.
В пресс-служба аэропорта информацию подтвердили. Более подробная информация будет после того, как проверят самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU