2020-03-26T15:46:32+03:00
Происшествия

Рейс Москва — Челябинск «заминировали» в 10 раз

Из-за действий преступников страдают вечерние рейсы
Ирина ФАДЮШИНА
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К аэропорту стянуты спецслужбыК аэропорту стянуты спецслужбыФото: Андрей АБРАМОВ
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Вечером, 26 марта, поступило сообщение о «минировании» рейса «Аэрофлота» из Москвы в Челябинск — десятое за этот месяц. Сейчас самолет находится в воздухе. В Баландино уже стянуты спецслужбы.

— Изменили номер выхода. Пассажиры будут выходить не через телетрап. Соответственно, тех, кто полетит в столицу, тоже посадят в автобусы и повезут к борту, — рассказал КП-Челябинск один из пассажиров, ожидающий рейс.

В пресс-служба аэропорта информацию подтвердили. Более подробная информация будет после того, как проверят самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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