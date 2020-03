«За спасение человечества»: мастера из Челябинской области отольют медаль для создателей вакцины от коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T15:49:59+03:00

Мастера предприятия из Златоуста, которое выпускает красивые вещи из благородных металлов, решили отлить медаль для ученых, создающих вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

Медаль весом в один килограмм планируют отлить из чистого серебра. На одной стороне поместят изображение Эдварда Дженнера. В 1796 году этот английский врач изобрел первую в мире вакцину — от натуральной оспы. А на другой стороне при помощи гравировки запишут имена ученых или название медицинского центра, где получится создать вакцину.

— Наша медаль станет современным символом профессионализма для ученых-эпидемиологов, — говорит генеральный директор компании Владимир Васюхин.

На аверсе медали поместят надпись To the Creator of the Vaccine (»Создателю вакцины»). А на реверсе — надпись For Saving Humanity from the 2019 novel coronavirus Covid-19 (»За спасение человечества от коронавируса Covid-19»).

ИСТОЧНИК KP.RU