«За спасение человечества»: мастера из Челябинской области отольют медаль для создателей вакцины от коронавируса
Мастера предприятия из Златоуста, которое выпускает красивые вещи из благородных металлов, решили отлить медаль для ученых, создающих вакцину от коронавируса, сообщает пресс-служба компании.
Медаль весом в один килограмм планируют отлить из чистого серебра. На одной стороне поместят изображение Эдварда Дженнера. В 1796 году этот английский врач изобрел первую в мире вакцину — от натуральной оспы. А на другой стороне при помощи гравировки запишут имена ученых или название медицинского центра, где получится создать вакцину.
— Наша медаль станет современным символом профессионализма для ученых-эпидемиологов, — говорит генеральный директор компании Владимир Васюхин.
На аверсе медали поместят надпись To the Creator of the Vaccine (»Создателю вакцины»). А на реверсе — надпись For Saving Humanity from the 2019 novel coronavirus Covid-19 (»За спасение человечества от коронавируса Covid-19»).
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ИСТОЧНИК KP.RU