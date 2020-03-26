ВТБ Капитал Инвестиции приобрели долю в Европейской Юридической Службе

26 Март 2020 2020-03-26T17:35:58+03:00

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Фонд АО ВТБ Капитал Управление активами приобрел долю в группе компаний Европейская Юридическая Служба (далее – ЕЮС). Компания является лидером российского рынка дистанционных юридических услуг. Фонд сформирован за счет привлечения средств частных инвесторов и нацелен на вложение средств в зрелые компании с планами по выходу на IPO в ближайшие 2-4 года или продажи стратегическому инвестору. В ходе сделки с ЕЮС была приобретена доля в 33% от капитала группы. Целью покупки является получение дохода для пайщиков фонда через рост стоимости объекта инвестиций.

Фонд, ориентированный на инвестиции в успешные технологические быстрорастущие компании, был создан в апреле 2019 г. Его паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Общий срок функционирования фонда – восемь лет, максимальный его размер – до 10 млрд рублей. Вложение средств через данный инструмент предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. На первом этапе было привлечено более 1 млрд рублей. В начале марта состоялась очередная допэмиссия в фонд, которые предполагается проводить на регулярной основе по мере совершения инвестиций.

«Сделка с ЕЮС полностью соответствует мандату нашего фонда – мы инвестировали в зрелый, успешный технологичный бизнес. Бизнес-модель ЕЮС является принципиально новой для таких традиционных рынков как рынок юридических услуг, медицинских сервисов, налогового консалтинга и других. Мы видим большой потенциал роста стоимости бизнеса, принимая во внимание высокие исторические и прогнозные темпы увеличения выручки компаний группы, а также способность оперативно решать острые вопросы в связи с глобальными изменениями экосистемы бизнеса. В частности, сегодня в период пандемии из-за распространения COVID19 ЕЮС берёт на себя задачи консультирования населения по проблемам, связанным со здоровьем (телемедицинский сервис «ТЕЛЕДОКТОР24»), и по правовым вопросам (больничным, удалённой работе, возврату денег за билеты и т.д.). Необходимо отметить, что мы выступаем здесь как финансовый инвестор и нашей целью является, прежде всего, доход для пайщиков фонда», – подчеркнул Магомед Асхабов, руководитель направления альтернативных инвестиций ВТБ Капитал Управление активами.

«За прошедший год объем нашей выручки вырос почти в два раза. Это говорит о том, что у рынка дистанционных юридических услуг и LegalTech большие перспективы. Сегодня ВТБ Капитал Управление активами является крупнейшим российским игроком, лидером инвестиционного рынка России, и сотрудничество с ним – действительно большой шаг для развития рынка в целом и нашей группы компаний, в частности. Партнерство позволит вывести наши сервисы на новый уровень, а также ускорит разработку новых B2B и B2C сервисных решений для рынка», — отметил Сергей Бекренёв, президент и основатель ЕЮС.

ВТБ Капитал Инвестиции (входит в группу ВТБ) — единая платформа инвестиционных продуктов группы ВТБ. Объединяет ВТБ Капитал Управление Инвестициями, Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ, оказывающий брокерские услуги розничным клиентам, ВТБ Капитал Брокер, брокерское направление для институциональных инвесторов и ВТБ Капитал Форекс. ВТБ Капитал – лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках (2018,2019), в Центральной и Восточной Европе (2013-2019), в России (2010-2017, 2019) по версии Global Finance. Общий объем активов под управлением бизнеса превышает 2 трлн рублей.

Европейская Юридическая Служба – это группа компаний и экосистема сервисных продуктов, основанная в 2007 году. ЕЮС – лидер рынка дистанционной юридической поддержки. Компания трансформирует модель потребления юридических услуг, делая доступными консультации по всем областям права для широко круга потребителей за счет применения современных технологий.

В группу компаний ЕЮС также входит телемедицинский сервис «Теледоктор24», сервис по удаленному получению налоговых вычетов «Налогия», сервис помощи на дорогах «Ультра24», сервис поддержки e-commerce «LegalBox» и другие сервисы для B2C и B2B рынков.

Партнерами компании являются более 100 банков (включая Сбербанк, Газпромбанк, Почта Банк, Альфа Банк, Райффайзенбанк, Акбарс), страховые компании, ритейл, МФО, автодилеры и другие.

В 2018 году компания стала победителем рейтинга «Skolkovo Legaltech Leader» за лучшую автоматизацию юридической деятельности. С 2019 года компания группы ООО «ЕЮС Технология» является резидентом Фонда Сколково и осуществляет проект по распознаванию речи (Legal Cloud ЕЮС). За время работы клиентами сервиса ЕЮС стали почти 8 млн человек в России и за рубежом.