Музыкант из Челябинской области записал трек о самоизоляции
Самоизоляция — именно так называется музыкальный трек жителя Миасса Ивана Орлова о ситуации с массовым домашним карантином. Психоделическая композиция практически без слов рассказывает о том, как можно жить в изоляции. При этом, без коронавирусного контекста.
— Многие люди живут и умирают в одиночестве. Безотносительно коронавируса. И происходит это без жалости и нытья. В треке присутствует опосредованная отсылка к роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». А заканчивается композиция немного переделанной строчкой из стихотворения Сан Хуан де ла Круса «Пять условий для одинокой птицы...», — цитирует слова автора о треке сайт hornews.com.
Для создания настроения и атмосферы в треке используются не только стандартные инструменты, но и различные индустриальные звуки. Музыкант их часто записывает на диктофон во время прогулок. Так, например в «Самоизоляции» можно услышать звуки садового насоса.
При этом, для Ивана это не первостепенная работа. Несмотря на то, что в музыкой он занимается уже 15 лет, в основном он занимается медиааналитикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU