Взрыв газа в Магнитогорске: двух детей увезли на скорых

26 Март 2020 2020-03-26T19:36:06+03:00

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Взрыв в Магнитогорске прогремел в четверг, 26 марта, в восьмом часу вечера, в пятиэтажном доме по ул. Доменщиков, 19, около 20.00.

— Рвануло в квартире № 74, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск жительница Магнитогорска Ульяна Шевченко. — Очевидцы рассказывали, что в уничтоженной взрывом квартире жили две взрослые женщины — мать и дочь и дети: девочка-шестиклассница и полуторагодовалый ребенок. Их при нас выносили в машины скорой помощи. Тяжесть их состояния пока неизвестна.

Официально подтверждена гибель двух людей.

На месте трагедии много пожарных машин, машин газовой службы, скорых.

— Есть раненые, они пока сидят во дворе дома, где произошел взрыв. Например, один из погорельцев в момент взрыва сидел на лавочке, и воздушной волной его отбросило на десяток метров. У него ранение ноги. Огонь, полыхнувший после взрыва, уничтожил его квартиру, — говорит Ульяна. — Взрывная волна выбила двери в нескольких квартирах.

— Произошел хлопок бытового газа в многоквартирном многоэтажном доме, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Как пояснил источник КП-Челябинск в ОАО «Газпром Газораспределение Челябинск», сейчас по дому поднимается документация, чтобы проверить, как он обслуживался и были ли замечания ревизоров по эксплуатации сетей.

Открытого огня нет, но машины экстренных служб работают на месте ЧП. Фото: Алексей Добрый.

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ИСТОЧНИК KP.RU