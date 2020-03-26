Взрыв газа в Магнитогорске 2020: что говорят очевидцы

26 Март 2020 2020-03-26T21:14:51+03:00

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В восьмом часу вечера 26 марта Магнитогорск содрогнулся. На улице Доменщиков, 19, взорвался газ в жилом доме. После этого в пламени оказалось несколько этажей. По словам очевидцев, два человека погибли. Среди погибших один ребенок...

Горожане напуганы и активно делятся переживаниями в социальных сетях. Люди пишут о том, что сначала не могли и подумать, что где-то рядом разыгралась трагедия: «думала, бомбочку кто-то взорвал», «звук был словно от грома», «как будто взрыв на карьере, но карьеров здесь нет».

— Я стояла на кухне, услышала сильный взрыв. Аж присела от страха. Потом выскочила на балкон. Откуда-то сбоку валил черный дым, пахло гарью. Дым становился все гуще и гуще, я вышла на улицу. И увидела дом, ужаснулась: на втором этаже в квартире не было стекол, все горело. Потом огонь перекинулся вверх и начался пожар, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Ольга Евтюшина, жительница соседнего дома Доменщиков, 17/1.

Очевидцы рассказывают в социальных сетях, что от сильного взрыва по дворам прошла мощная ударная волна. В домах по соседству дребезжали стекла. У машин включилась сигнализация.

— Я неподалеку в машине сидел. Дрожь по кузову прошла — взрыв был мощным! — говорит Вадим Чуваин.

По словам горожан, пожарные и полиция, скорая приехали на место очень быстро. Началась спасательная операция.

— Пожалуйста, останьтесь живыми! — молят магнитогорцы в социальных сетях.

В памяти горожан еще живы воспоминания о трагедии на Карла Маркса, 164, где под Новый 2019 год от взрыва газа, словно карточный домик, сложился целый подъезд и погибли 37 человек. Люди сравнивают две трагедии. И каждый ищет в двух ЧП либо различия, либо сходство.

— Теперь мы точно знаем, как взрывается газ и как взрывают дома, — пишет в соцсетях Анна Лаптева.

— Я сомневаюсь, что 31 декабря был газ. Но в том доме арка была, а в этом — нет. Может, отсутствие арки и спасло от обрушения, — замечает Ольга Круглова.

Горожане пытаются найти причину свежей трагедии. И вспоминают, что по району уже несколько дней ходят газовщики — проверяют плиты и вентиляцию по квартирам. Якобы, в дом по Доменщиков, 19, сегодня утром также заглядывал сотрудник газовой службы. Но пока эти данные, а тем более связь между плановыми проверками и взрывом газа не имеют официального подтверждения.

— Это, скорее, раздолбайство жильцов. Разбираться нужно: кто там жил и что творил — ушлепки или нормальные люди... — говорит Роман Чашкин.

— Не каждый может обычный бытовой газ унюхать. У кого-то насморк, кто-то сериал смотрит, — защищает возможных виновников Николай Пушин.

Люди просят своих земляков не писать в социальных сетях свои домыслы о ЧП. И не выкладывать в сети непроверенную информацию.

— У меня мама сейчас чуть с ума не сошла. Решила, что это мой дом взорвался. Зачем писать информацию, которую вы не знаете! — корит землячку, указавшую неверный адрес трагедии, Анастасия Михно.

Многие комментаторы призывают горожан не впадать в панику и сплотиться, быть сильными перед лицом очередных испытаний.

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа во время натяжки подвесного потолка.

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