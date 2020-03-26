Взрыв в Магнитогорске: найден покореженный газовый баллон

26 Март 2020 2020-03-26T20:46:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Источник КП-Челябинск сообщил, что на месте взрыва на ул. Доменщиков в Магнитогорске обнаружен поврежденный газовый баллон объемом 19 литров. Обычно их используют при установке натяжных потолков кустарным методом.

Эксперты говорят, что уже само его наличие в квартире есть грубейшее нарушение правил техники безопасности. Баллоны запрещено хранить в жилых домах, на лестничных клетках, в цокольных этажах, на балконах и лоджиях.

В жилищах допускается хранить емкости с газом объемом не более пяти литров, подключенных к бытовой газовой плите. Такая схема допускается в домах, где нет сетевого газоснабжения. Поскольку пятиэтажная хрущевка в Магнитогорске спроектирована с подключением к сетевому газу, никаких баллонов с углеводородным топливом в ней быть не должно. Это — пункты инструкции по безопасному использованию газа.

Напомнмим, что взрыв в квартире пятиэтажного дома по ул. Доменщиков в Магнитогорске прогремел вечером 26 марта. Погибло два человека. Ребенок 2018 года рождения в больнице, в крайне тяжелом состоянии. Выгорело несколько квартир. 31 человек эвакуирован.

Читайте также:

Глава Магнитогорска назвал предварительную причину взрыва в жилом доме (подробнее).

На место взрыва в Магнитогорске выехали две бригады врачей из детской областной больницы (подробнее).

Взрыв газа в Магнитогорске: губернатор распорядился предоставить кров погорельцам и эвакуированным (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU