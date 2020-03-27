2020-03-27T07:41:00+03:00
Происшествия

В Магнитогорске жителей пострадавшего от взрыва дома приглашают на осмотр квартир

Из-за взрыва газового баллона в этом доме погибло два человека
Инна КУМЕЙКО
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Пламя пожара было видно за километр. Фото: соцсети.Пламя пожара было видно за километр. Фото: соцсети.
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Взрыв и огонь унесли в доме N19 по ул. Доменщиков в Магнитогорске две жизни. Еще два человека пострадали. В том числе ребенок полутора лет. У него ожоги всех частей тела. Пока он в местной больнице.

Решался вопрос о его транспортировке в Челябинск, но на перелет врачи не пошли из-за крайне тяжелого состояния.

Напомним, сигнал на пульт дежурного ЕДДС Магнитогооюрска поступил накануне, в 19.37. Горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Огонь перекинулся на соседние жилища, и к моменту приезда пожарных полыхал на втором, третьем и четвертом этажах. Выгорело пять квартир.

По ручным лестницам пожарные спустили 14 человек, в том числе, двух детей. Всего же был эвакуирован 31 человек, из них шесть детей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двумя и более лицами». По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв газового баллона: с его помощью устанавливали натяжные потолки. Баллон со следами взрыва найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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