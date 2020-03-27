2020-03-27T08:33:16+03:00
Общество

Куда жаловаться на начальство во время пандемии коронавируса в Челябинской области

И где узнать о трудовых правах
Лидия ПЕСКОВА
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Трудовой спорт всегда решит Трудовая инспекция.Трудовой спорт всегда решит Трудовая инспекция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Эпидемия коронавируса повлияла на экономику всего мира. Многие предприятия ожидают снижение спроса на свою продукцию и услуги. А работники опасаются, что их вот-вот начнут увольнять.

— За день до обращения Путина и объявления нерабочей недели нас уже попытались отстранить от работы: сначала хотели перевести на две трети зарплаты, а потом решили отправить отправить всех в отпуска, — рассказывает горожанка Марина.

Помня о кризисе 2008 года, люди боятся, что их заставят увольняться с работы по собственному желанию — без пособий. Или будут ущемлять в деньгах.

Все ситуации предсказать сложно. Если у вас наметился трудовой спор с работодателем, можно получить консультацию в Государственной инспекции труда по Челябинской области по телефону 8 (351) 237-08-32. Здесь подскажут, как следует поступать по закону.

Чиновники уже готовят рекомендации по организации гибких форм занятости на предприятиях. Кроме того, власти требуют от руководителей фирм и компаний уже на этой неделе сообщить в центры занятости региона о возможных увольнениях в ближайшие три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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