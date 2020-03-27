Куда жаловаться на начальство во время пандемии коронавируса в Челябинской области

27 Март 2020 2020-03-27T08:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавируса повлияла на экономику всего мира. Многие предприятия ожидают снижение спроса на свою продукцию и услуги. А работники опасаются, что их вот-вот начнут увольнять.

— За день до обращения Путина и объявления нерабочей недели нас уже попытались отстранить от работы: сначала хотели перевести на две трети зарплаты, а потом решили отправить отправить всех в отпуска, — рассказывает горожанка Марина.

Помня о кризисе 2008 года, люди боятся, что их заставят увольняться с работы по собственному желанию — без пособий. Или будут ущемлять в деньгах.

Все ситуации предсказать сложно. Если у вас наметился трудовой спор с работодателем, можно получить консультацию в Государственной инспекции труда по Челябинской области по телефону 8 (351) 237-08-32. Здесь подскажут, как следует поступать по закону.

Чиновники уже готовят рекомендации по организации гибких форм занятости на предприятиях. Кроме того, власти требуют от руководителей фирм и компаний уже на этой неделе сообщить в центры занятости региона о возможных увольнениях в ближайшие три месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Потеряли работу из-за коронавируса?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU