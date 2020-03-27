2020-03-27T12:15:33+03:00
Общество

В Магнитогорске в дом, где прогремел взрыв, возвращаются жильцы

Власти и проектанты обследуют состояние каждого подъезда
Ольга АНТОНОВА
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Огонь выжег несколько квартир. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.Огонь выжег несколько квартир. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.
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На сайте администрации Магнитогорска висит объявление: «Жильцы пятого подъезда дома по улице Доменщиков, 19 возвращаются в свои квартиры. Жители первого, второго, третьего, четвертого и восьмого подъездов возвращаются в квартиры».

Речь — о доме, в котором вечером 26 марта прогремел взрыв в квартире на втором этаже. Погибли мальчик-подросток и его соседка-пенсионерка. В крайне тяжелом состоянии в больнице полуторагодовалый брат погибшего. В больнице так же раненый 57-летний житель дома.

Огонь сжег пять квартир и шесть балконов. Спасатели эвакуировали 31 жильца дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Задержан 44-летний горожанин, родственник погибшего мальчика и его травмированного брата. Мужчина занимался ремонтами квартир и принес в жилище газовый баллон, грубо нарушив правила техники безопасности.

Семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Миллион рублей за каждого погибшего. За причинение тяжкого и среднего вреда здоровью — 400 тыс. руб. За утраченное имущество , в зависимости от количества получателей, в случае частичной утраты — 50 тыс. руб на человека. В случае полной утраты — 100 тыс. руб.

Люди возвращаются в квартиры подъездов, не пострадавших от взрыва. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

Люди возвращаются в квартиры подъездов, не пострадавших от взрыва. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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