В Магнитогорске в дом, где прогремел взрыв, возвращаются жильцы

27 Март 2020 2020-03-27T12:15:33+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте администрации Магнитогорска висит объявление: «Жильцы пятого подъезда дома по улице Доменщиков, 19 возвращаются в свои квартиры. Жители первого, второго, третьего, четвертого и восьмого подъездов возвращаются в квартиры».

Речь — о доме, в котором вечером 26 марта прогремел взрыв в квартире на втором этаже. Погибли мальчик-подросток и его соседка-пенсионерка. В крайне тяжелом состоянии в больнице полуторагодовалый брат погибшего. В больнице так же раненый 57-летний житель дома.

Огонь сжег пять квартир и шесть балконов. Спасатели эвакуировали 31 жильца дома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Задержан 44-летний горожанин, родственник погибшего мальчика и его травмированного брата. Мужчина занимался ремонтами квартир и принес в жилище газовый баллон, грубо нарушив правила техники безопасности.

Семьи погибших и пострадавших получат выплаты. Миллион рублей за каждого погибшего. За причинение тяжкого и среднего вреда здоровью — 400 тыс. руб. За утраченное имущество , в зависимости от количества получателей, в случае частичной утраты — 50 тыс. руб на человека. В случае полной утраты — 100 тыс. руб.

Люди возвращаются в квартиры подъездов, не пострадавших от взрыва. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

Читайте также:

В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме (подробнее).

Принес газовый баллон: после взрыва в Магнитогорске задержан мужчина (подробнее).

Подросток, погибший при взрыве в Магнитогорске, находился возле газового баллона (подробнее).

СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Магнитогорске (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU