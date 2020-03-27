Как жителям Челябинска оплатят предстоящую нерабочую неделю
С понедельника, 30 марта, вся страна уходит на недельный отдых. Напомним, об этом объявил в среду, 25 марта, Владимир Путин. В Министерстве труда и социальной защиты РФ объяснили, как будут оплачены длинные выходные и дали рекомендации работникам и работодателям.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что заработная плата должна быть сохранена в полном объеме, об этом сообщает kp.ru. Также в период с 30 марта по 3 апреля не должно включаться в число дней отпуска.
Добавим, что все структуры жизнеобеспечения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат работу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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