В Челябинской области военные проведут учения в условиях вирусной атаки

27 Март 2020 2020-03-27T12:49:27+03:00

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В Челябинской области военные проведут учения по отработке действий в условиях ЧС, связанной с угрозой распространения вирусной инфекции. В них задействуют различные подразделения, в том числе войска радиационной, химической и биологической защиты и организации медицинского обеспечения.

Как сообщили в Минобороны, учения пройдут на семи полигонах Западного и Центрального военных округов, среди них «Рощинский» и «Чебаркульский».

— В учениях задействованы подразделения ВКС, РВСН, войск РХБ защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения. На практике будут отработаны задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов, — сообщили в Министерстве обороны.

Медицинские отряды специального назначения отработают лечебно-эвакуационные задачи, противоэпидемические мероприятия, как на полигонах, так и в пунктах постоянной дислокации воинских частей, отдельным пунктом стоит организация проживания и питания в полевых условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU