Нерабочая неделя в Челябинске с 28 апреля по 5 марта 2020: как будут работать судебные приставы

27 Март 2020 2020-03-27T16:12:55+03:00

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Для недопущения распространения случаев массовых заболеваний УФССП России по Челябинской области с 19 марта временно ограничен личный прием граждан.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области, в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области есть специальные переносные ящики для приема писем.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверка, приниматься процессуальное решение.

По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.

Контакты структурных подразделений есть на сайте Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU