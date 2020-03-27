Нерабочая неделя в Челябинске с 28 апреля по 5 марта 2020: как будут работать судебные приставы
Для недопущения распространения случаев массовых заболеваний УФССП России по Челябинской области с 19 марта временно ограничен личный прием граждан.
Как сообщает пресс-служба УФССП по Челябинской области, в каждом структурном подразделении УФССП России по Челябинской области есть специальные переносные ящики для приема писем.
По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение одних суток будут проводиться проверка, приниматься процессуальное решение.
По данным обращениям и вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане могут обратиться по телефонам (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.
Контакты структурных подразделений есть на сайте Управления.
ИСТОЧНИК KP.RU
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