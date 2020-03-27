Челябинские театры ушли в онлайн

27 Март 2020 2020-03-27T19:17:17+03:00

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Залы пусты, а актеры играют: театры Челябинска будут показывать свои лучшие спектакли и концерты онлайн. Как сообщает издание «Полит74», в рамках специального проекта, жители Челябинской области смогут прикоснуться к классике, не выходя из дома.

«Online-театр», который является инициативой губернатора Алексея Текслера, будет показывать трансляции или записи лучших выступлений городских театров. Кроме того, челябинская филармония также подготовила несколько концертов на время карантина.

В проекте задействованы Камерный и Молодежный театр, «Манекен», театр имени Наума Орлова, а также театр кукол имени Вольховского. Первые трансляции начнутся уже 28 марта. В частности, любителям культуры представят спектакль театра имени Наума Орлова «Девочки с Васильевского острова», посвященный 75-летию Победы, а Молодежный театр организует читку пьесы Романа Дымшакова «Паразиты». Трансляции будут доступны на сайте Областного телевидения, а также в группах постановщиков в социальных сетях.

КСТАТИ

Ранее собственные онлайн-трансляции своих постановок запустил Новый художественный театр. Актеры выступают в пустом зале перед камерой в прямом эфире на своей странице в ВКонтакте, а после отыгрыша, удаляет запись спектакля.

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ИСТОЧНИК KP.RU