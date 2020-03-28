2020-03-28T07:34:13+03:00
Общество

Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы

На время пандемии для бизнесменов открывают горячую телефонную линию
Лидия ПЕСКОВА
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Один на один с кризисной ситуацией никого не оставят. Фото: территориябизнеса74.рф.Один на один с кризисной ситуацией никого не оставят. Фото: территориябизнеса74.рф.
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С будущего понедельника, 30 марта, «Территория Бизнеса» запускает горячую линию для предпринимателей Челябинской области.

— Специалисты помогут разобраться в вопросах ведения бизнеса, финансов, налогов, юриспруденции, бизнес-планирования, организационной структуры, кадровой политики. Особое внимание уделяется вопросам, ответы на которые помогут сориентироваться в кризисной ситуации, — говорят организаторы.

Вопросы можно задавать по телефону 8-800-350-24-74 с 8.00 до 20.00. Со следующей недели горячая линия будет работать без выходных.

Также предприниматели могут задавать вопросы по электронной почте help@fond74.ru или в чате на сайте «Территории Бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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