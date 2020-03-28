300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту

28 Март 2020 2020-03-28T13:01:09+03:00

Мазки из носа и зева взяли у туристов и членов экипажа

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В субботу утром, 28 марта, в международном аэропорту Челябинск имени Игоря Курчатова, приземлился чартерный рейс из Таиланда. В самолете находились 289 пассажиров, в том числе 43 ребенка, и восемь членов экипажа. На земле их встречали медики и специалисты Роспотребнадзора.

— На борт к туристам поднялась команда из десяти медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора. У всех прилетевших, включая экипаж, взяты анализы на коронавирус, оформлены необходимые документы. Пассажирам разъяснили алгоритм дальнейших действий, рассказали о режиме самоизоляции и вручили памятки, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

Личные данные пассажиров передадут в поликлиники по месту жительства для дальнейшего медицинского наблюдения в течение двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU