300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту
В субботу утром, 28 марта, в международном аэропорту Челябинск имени Игоря Курчатова, приземлился чартерный рейс из Таиланда. В самолете находились 289 пассажиров, в том числе 43 ребенка, и восемь членов экипажа. На земле их встречали медики и специалисты Роспотребнадзора.
— На борт к туристам поднялась команда из десяти медицинских работников и специалистов Роспотребнадзора. У всех прилетевших, включая экипаж, взяты анализы на коронавирус, оформлены необходимые документы. Пассажирам разъяснили алгоритм дальнейших действий, рассказали о режиме самоизоляции и вручили памятки, — сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
Личные данные пассажиров передадут в поликлиники по месту жительства для дальнейшего медицинского наблюдения в течение двух недель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»