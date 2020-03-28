Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально
В субботу, 28 марта, лаборатория в Новосибирске прислала еще один положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.
— Новосибирский «Вектор» подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания достигло девяти. Еще 18 предварительно положительных результатов находятся в работе, — говорят в ведомстве.
В самой Челябинской области сейчас работаю две лаборатории по выявлению коронавируса. В ближайшее время откроются пункты анализа в Миассе и в Магнитогорске. Все они позволяют с высокой долей достоверности выявить коронавирус. Однако в спорных случая, когда анализ дал положительный результат, биоматериал еще раз посылают на перепроверку в Новосибирск.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU