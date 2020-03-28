Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально

28 Март 2020 2020-03-28T13:40:37+03:00

Лаборатория в Новосибирске подтвердила еще один случай заражения Сovid-19 в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В субботу, 28 марта, лаборатория в Новосибирске прислала еще один положительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

— Новосибирский «Вектор» подтвердил еще один случай заражения коронавирусом на территории Челябинской области. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заболевания достигло девяти. Еще 18 предварительно положительных результатов находятся в работе, — говорят в ведомстве.

В самой Челябинской области сейчас работаю две лаборатории по выявлению коронавируса. В ближайшее время откроются пункты анализа в Миассе и в Магнитогорске. Все они позволяют с высокой долей достоверности выявить коронавирус. Однако в спорных случая, когда анализ дал положительный результат, биоматериал еще раз посылают на перепроверку в Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU