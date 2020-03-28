2020-03-28T17:41:21+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина

Губернатор сделал поблажки продавцам зоотоваров и связистам
Лидия ПЕСКОВА
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Зоомагазины должны работать.Зоомагазины должны работать.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В субботу, 28 марта, губернатор Алексей Текслер внес изменения в распоряжение о дополнительных ограничительных мерах в Челябинской области. Они касаются работы зоомагазинов и салонов связи.

С 28 марта по 5 апреля не будет приостанавливаться работа специализированных объектов розничной торговли, которые:

— продают зоотовары;

— заключают договоры на оказание услуг связи и реализуют связанные с данными услугами средства связи (в том числе мобильные телефоны, планшеты).

Однако этим торговым точкам также рекомендуют максимально использовать интернет-торговлю.

Кроме того, губернатор внес в перечень непродовольственных товаров первой необходимости препараты для ветеринарного применения. А в дополнение к бензину и дизельному топливу добавлены сжиженный и компримированный природные газы и сжиженные углеводородные газы.

Верующих людей Текслер просит в ближайшие дни воздержаться от посещения религиозных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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