Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина
В субботу, 28 марта, губернатор Алексей Текслер внес изменения в распоряжение о дополнительных ограничительных мерах в Челябинской области. Они касаются работы зоомагазинов и салонов связи.
С 28 марта по 5 апреля не будет приостанавливаться работа специализированных объектов розничной торговли, которые:
— продают зоотовары;
— заключают договоры на оказание услуг связи и реализуют связанные с данными услугами средства связи (в том числе мобильные телефоны, планшеты).
Однако этим торговым точкам также рекомендуют максимально использовать интернет-торговлю.
Кроме того, губернатор внес в перечень непродовольственных товаров первой необходимости препараты для ветеринарного применения. А в дополнение к бензину и дизельному топливу добавлены сжиженный и компримированный природные газы и сжиженные углеводородные газы.
Верующих людей Текслер просит в ближайшие дни воздержаться от посещения религиозных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU