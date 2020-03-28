Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск

28 Март 2020 2020-03-28T20:09:05+03:00

Мальчик уже в Челябинске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малыш выдержал перелет, но прогнозов медики не дают

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Полуторогодовалый мальчик Илья, пострадавший по время взрыва газового балона в жилом доме Магнитогорска, будет лечиться в Челябинске. В субботу, 28 марта, малыша привезли сюда на вертолете.

— Состояние ребенка стабильно тяжелое. На данный момент врачи борются за его жизнь. Исход борьбы будет зависеть от стойкости организма, — рассказал заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин.

Чиновник также пообещал, что родители мальчика смогут навещать малыша, когда пожелают.

Малыша поместили в комбустиологическое отделение Ожогового центра в Металлургическом районе Челябинска.

Взрыв газа в Магнитогорске случился вечером 26 марта. В одной из квартир на втором этаже рванул оставленный на хранение газовый баллон. При взрыве погиб 13-летний брат Ильюши и пожилая женщина-соседка.

По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан 43-летний дядя детей. Районный суд Магнитогорска 28 марта избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Мужчина проведет за решеткой два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU