2020-03-28T20:09:05+03:00
Общество

Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск

Малыш выдержал перелет, но прогнозов медики не дают
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Мальчик уже в Челябинске.Мальчик уже в Челябинске.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полуторогодовалый мальчик Илья, пострадавший по время взрыва газового балона в жилом доме Магнитогорска, будет лечиться в Челябинске. В субботу, 28 марта, малыша привезли сюда на вертолете.

— Состояние ребенка стабильно тяжелое. На данный момент врачи борются за его жизнь. Исход борьбы будет зависеть от стойкости организма, — рассказал заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин.

Чиновник также пообещал, что родители мальчика смогут навещать малыша, когда пожелают.

Малыша поместили в комбустиологическое отделение Ожогового центра в Металлургическом районе Челябинска.

Взрыв газа в Магнитогорске случился вечером 26 марта. В одной из квартир на втором этаже рванул оставленный на хранение газовый баллон. При взрыве погиб 13-летний брат Ильюши и пожилая женщина-соседка.

По подозрению в причинении смерти по неосторожности задержан 43-летний дядя детей. Районный суд Магнитогорска 28 марта избрал ему в качестве меры пресечения заключение под стражу. Мужчина проведет за решеткой два месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы близко знали погибших?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск
Первый случай коронавируса подтвержден в Златоусте Челябинской области
Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков
Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина
Жители Челябинской области, подхватившие кронавирус в Дубае, вместо самоизоляции продавали мясо на рынке в Башкирии
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: виновника отправили за решетку
Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально
300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту
Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина
«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж
В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск
Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы