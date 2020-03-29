Андрей Аршавин прогулялся по центру Москвы с новой девушкой

29 Март 2020 2020-03-29T07:27:11+03:00

Что за девушка была со спортсменом — неизвестно, сейчас он не афиширует личную жизнь.

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В Москве карантин из-за коронавируса: закрыты все места массового досуга. Власти попросили горожан побыть дома до 5 апреля. Но теплая солнечная погода многих выманила на улицу. Так, Лужнецкой набережной заметили известного футболиста Андрея Аршавина с новой девушкой. Пара беспечно прогуливалась по набережной без масок и перчаток. Об этом сообщает kp.ru.

Пара гуляла без масок и перчаток.

Что за девушка была со спортсменом — неизвестно. После второго развода он не афиширует личную жизнь. Напомним, с журналисткой Алисой Казьминой Аршавин расстался больше года назад. У пары есть трехлетняя дочь, кроме того, у футболиста еще трое детей от первого брака.На днях Аршавин подал иск о снижении размера алиментов на общих детей с Юлией Барановской. После завершения карьеры ему сложно выплачивать по 300 тысяч рублей каждому ребенку.

Между тем, медики напоминают, предстоящую выходную неделю нужно провести дома, чтобы поберечь себя и своих близких.

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ИСТОЧНИК KP.RU