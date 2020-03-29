В Челябинской области ужесточили правила въезда в «запретки» из-за коронавируса

29 Март 2020 2020-03-29T08:13:08+03:00

Ограничения на въезд и выезд ввели в Озерске, Снежинске и Трехгорном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Где и какие требования нужно соблюсти, чтобы попасть в город

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В закрытых городах Челябинской области ввели дополнительные ограничения на въезд, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Так, в Озерске большое внимание уделят контролю командированных. Иногородних жителей, доставляющих в город продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты это не коснется. А также тех — кто имеет постоянные пропуска.

В Трехгорном запретили выезжать из города людям, находящимся на самоизоляции и отнесенным к группе риска. Гости города по 3 апреля будут получать разрешения только на выезд.

— По 3 апреля проход через КПП осуществляется пешим порядком, через автотранспортные проезды разрешен проезд только водителям автотранспорта. При выходе из города на КПП жители ЗАТО сдают пропуска контролеру и объясняют причину выезда, при въезде в город получают пропуск обратно. Все входы/выходы фиксируются часовым в соответствующем журнале регистрации, — сообщается на сайте администрации Трехгорного.

В Снежинске тоже будут записывать причину выезда в журнал и нужно будет сдавать пропуска. Иногородних рабочих постепенно вывезут. Родственников и студентов в город пустят, но при условии, что и гости, и принимающая сторона пройдут двухнедельный карантин. Также сократятся количество автобусных рейсов за пределы города.

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ИСТОЧНИК KP.RU