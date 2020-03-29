2020-03-29T11:52:16+03:00
Общество

Житель Челябинской области написал оптимистичную песню про карантин

Он призвал южноуральцев неделю посидеть дома и поберечь себя
Валентина ВАГАНОВА
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Видеоролик с песней Александра набирает популярность в Сети. Фото: кадр с видеоВидеоролик с песней Александра набирает популярность в Сети. Фото: кадр с видео
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Физик из Снежинска Александр Королев посвятил песню карантину, объявленному в стране из-за коронавируса. В ней он затронул неудобства самоизоляции и выразил надежду на то, что вскоре все наладится, запреты снимут, а вирус будет побежден.

Припев он придумал, пока чистил детям зубы, а остальной текст набросал буквально за 20 минут.

— В среду после работы жена показала мне обращение президента. Пока чистил детям зубы, решил им какую-нибудь песню придумать. Первое пришедшее в голову слово было — карантин. В общем, припев придумал за чисткой детских зубов. Потом быстро остальной текст набросал. Ну а музыка сама легла, — рассказал Александр Королев корреспонденту КП-Челябинск.

Музыкой Александр занимается для себя. По вечерам и на выходных отдыхает от забот за синтезатором или с гитарой. Пытается заинтересовать детей, сейчас учит старшего сына играть на укулеле. Песни пишет уже несколько лет для своих близких. А на злободневную тему написал впервые. Говорит, на подходе новая песня, но о чем она будет, пока секрет.

Южноуралец Александр Королев написал песню про карантин.Видео: youtube.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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