Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке

29 Март 2020 2020-03-29T15:58:08+03:00

Теперь купюры нужно нести в банк для обмена. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Особенно мнительные люди сейчас, боясь подхватить коронавирус, дезинфицируют все вокруг. И даже деньги. Одна россиянка, поддавшись панике, положила сбережения в микроволновку, чтобы обработать их от заразы. Но после включения печки, деньги воспламенились. Электромагнитное излучение подожгло металлизированную полоску на них.

Об инциденте знакомая женщины с ником prosto.robski рассказала в соцсетях.

— Она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке». У кого такое было, признавайтесь. А ведь карантин только начинается, что будет дальше, — цитирует автора поста kp.ru.

На снимке, который она прикрепила к посту можно без труда пересчитать сожженные купюры — 65 тысяч. Теперь россиянке придется нести деньги в банк для обмена.

Кстати, подобный случай был в Китае в начале марта. Жительница провинции Цзянсу также «продезинфировала» от коронавируса три тысячи юаней — около 28 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU