2020-03-29T15:58:08+03:00
Общество

Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке

Под воздействием электромагнитного излучения деньги мгновенно вспыхнули
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Теперь купюры нужно нести в банк для обмена.Теперь купюры нужно нести в банк для обмена.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Особенно мнительные люди сейчас, боясь подхватить коронавирус, дезинфицируют все вокруг. И даже деньги. Одна россиянка, поддавшись панике, положила сбережения в микроволновку, чтобы обработать их от заразы. Но после включения печки, деньги воспламенились. Электромагнитное излучение подожгло металлизированную полоску на них.

Об инциденте знакомая женщины с ником prosto.robski рассказала в соцсетях.

— Она сказала «я уже так делала, дезинфекция от коронавируса, просто передержала в микроволновке». У кого такое было, признавайтесь. А ведь карантин только начинается, что будет дальше, — цитирует автора поста kp.ru.

На снимке, который она прикрепила к посту можно без труда пересчитать сожженные купюры — 65 тысяч. Теперь россиянке придется нести деньги в банк для обмена.

Кстати, подобный случай был в Китае в начале марта. Жительница провинции Цзянсу также «продезинфировала» от коронавируса три тысячи юаней — около 28 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске
Житель Челябинской области сбежал из-под карантина по коронавирусу и уехал за границу
Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев
В Челябинской области ожидается потепление до +14
В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу
В двух городах Челябинской области действует НМУ
Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке
Мэрия Челябинска собрала на своем сайте список доставок еды
Житель Челябинской области написал оптимистичную песню про карантин
260 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализы на коронавирус
Карантин в Челябинске из-за коронавируса: торговые комплексы приостановили работу
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 29 марта 2020 года: подтверждены еще три случая
В Челябинской области ужесточили правила въезда в «запретки» из-за коронавируса
Андрей Аршавин прогулялся по центру Москвы с новой девушкой
Пострадавшего при взрыве дома в Магнитогорске ребенка перевели лечиться в Челябинск
Первый случай коронавируса подтвержден в Златоусте Челябинской области
Подхвативший коронавирус в Дубае житель Челябинской области скрывал свою поездку от медиков
Коронавирус в Челябинской области 2020: Алексей Текслер внес изменения в правила карантина
Жители Челябинской области, подхватившие кронавирус в Дубае, вместо самоизоляции продавали мясо на рынке в Башкирии
Взрыв газа в Магнитогорске 2020: виновника отправили за решетку
Еще один случай заражения в Челябинской области подтвержден официально
300 человек, прилетевшие из Таиланда в Челябинск, сдали анализ на Covid-19 прямо в аэропорту
Жителям Челябинска напомнили о штрафах, которые ждут за нарушение карантина
«Останься дома»: медики и музейные работники из Челябинска поддержали мировой челлендж
В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
Малыша, обожженного во время взрыва в Магнитогорске, переводят в Челябинск
Бизнес в Челябинской области и коронавирус: предпринимателям бесплатно дадут антикризисные советы