В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу

29 Март 2020 2020-03-29T16:22:47+03:00

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Нет более мужественного зверя на свете, чем львенок Симба, который несколько дней живет в Челябинске. Натерпевшийся от живодера-фотографа, который прошлым летом таскал его по пляжам Сочи, семимесячный львенок едва не умер.

Ветврач Карен Даллакян вывез измученного Симбу из Дагестана, куда хищник попал окольными путями, в наш город. Работы у доктора много: у малыша атрофия задних лап, пролежни. Но более всего врача волновала непроходимость кишечника львенка.

Удивительно, но Симба, переживший ад издевательств, доверчив и тих. Тычется в ладони Карену холодным носом.

В воскресенье, 29 марта, ветврач прооперировал Симбу. О хирургичнским вмешательстве корреспонденту КП-Челябинск сообщила волонтер фонда зоозащиты «Спаси меня» Кристина Высоцкая.

— Радовало, что все дни Симба хорошо пил и ел, а сделанное на днях УЗИ и анализы показали, что с почками у него все в порядке. Значит, выдержит наркоз. Карен Даллакян провел львенку сложную операцию. Она продлилась около часа, извлекли около двух кг каловых камней. Им, судя по размерам, около шести недель! Сейчас Симба отдыхает после операции. Его здоровью ничего не угрожает.

Натерпевшись от людей, Симба остался ласковым.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768932" frameborder="0"></iframe> Львенок спасенный челябинским врачом Кареном Даллакяном.Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU