Жители Челябинской области жалуются на работающие во время карантина магазины
Соцсети заполонили сообщения о магазинах, нарушающих указ президента.
— Карантин! А в поликлинике на ул. Карла Маркса, 160 напротив гардероба — торговля полным ходом. Это нормально? — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложила фото.
Удивительно, но в медицинском учреждении продают вовсе не лекарства, а одежду, бусики и какие-то вышитые картины.
Торговля в аптеке во время карантина. Фото: vk.com/magnitkacity
Реакция пользователей соцсети на такие посты неоднозначна. Одни обзывают их авторов стукачами. Другие требуют наказать нарушителей.
Тем временем общественники в Златоусте проверили ряд работающих магазинов и также опубликовали информацию о них.
Вот, например, круглосуточный ларек быстрого питания продолжает торговать чебуреками и… самодельными медицинскими масками.
— Мини-аптека, однако, — саркастично заметил представитель «Гражданского патруля».
— Спасибо, что проверили ТРК «Тарелка». С утра боролись с бутиками, которые захотели работать. К счастью, в итоге все закрыли, — поблагодарил общественников в группе «ЧП ДТП Златоуст» охранник ТРК.
Напомним, что с 28 марта по 5 апреля имеют право работать только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, лекарства, средства связи, а также детские и зоотовары.
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ИСТОЧНИК KP.RU