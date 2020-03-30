Жители Челябинской области жалуются на работающие во время карантина магазины

30 Март 2020 2020-03-30T04:07:13+03:00

Объявление на киоске с шаурмой, который почему-то работает во время карантина. Фото: vk.com/chp_dtp

Информацию о них сливают в интернет

Изменить размер текста: A A

Соцсети заполонили сообщения о магазинах, нарушающих указ президента.

— Карантин! А в поликлинике на ул. Карла Маркса, 160 напротив гардероба — торговля полным ходом. Это нормально? — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложила фото.

Удивительно, но в медицинском учреждении продают вовсе не лекарства, а одежду, бусики и какие-то вышитые картины.

Торговля в аптеке во время карантина. Фото: vk.com/magnitkacity

Реакция пользователей соцсети на такие посты неоднозначна. Одни обзывают их авторов стукачами. Другие требуют наказать нарушителей.

Тем временем общественники в Златоусте проверили ряд работающих магазинов и также опубликовали информацию о них.

Вот, например, круглосуточный ларек быстрого питания продолжает торговать чебуреками и… самодельными медицинскими масками.

— Мини-аптека, однако, — саркастично заметил представитель «Гражданского патруля».

— Спасибо, что проверили ТРК «Тарелка». С утра боролись с бутиками, которые захотели работать. К счастью, в итоге все закрыли, — поблагодарил общественников в группе «ЧП ДТП Златоуст» охранник ТРК.

Напомним, что с 28 марта по 5 апреля имеют право работать только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, лекарства, средства связи, а также детские и зоотовары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU