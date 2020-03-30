Коронавирус в Челябинске 2020: дороги Челябинска остались без машин

30 Март 2020 2020-03-30T06:53:44+03:00

Многие жители действительно начали соблюдать карантин. Кировка в выходные почти опустела Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

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Нерабочая неделя началась: в Челябинске однобалльные пробки. Согласно онлайн-сервисам, в городе всего несколько затрудненных участков.

Многие жители города отмечали, что добраться до работы в понедельник в обычное время практически невозможно. Челябинск регулярно стоит в восьми-девятибалльных пробках, в которых нередко происходят ДТП. Однако из-за нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля многим автолюбителям, судя по всему, не пришлось выезжать на дороги.

Добавим, что из-за объявленной нерабочей недели, многие люди действительно перестали выходить на улицу. На главной пешеходной улице Кировке в выходные практически не было прохожих.

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ИСТОЧНИК KP.RU