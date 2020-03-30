Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: 14 диагностированных случаев. В том числе, два новых

30 Март 2020 2020-03-30T09:07:40+03:00

О данных новых больных губернатор сообщил на брифинге по коронавирусу в Челябинской области

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В Челябинской области — два новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего на Южном Урале 14 диагностированных больных CОVID-19. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Условно подтвержден диагноз семи жителям области, в том числе, новых за сутки — шесть. Окончательное слово в диагнозе — за специалистами новосибирского центра «Вектор», куда уходят анализы. Кстати, в отношении 12 проб, взятых у жителей Челябинской области, диагноз «Вектором» не подтвержден.

Сегодня из клиники Миасса выписывается подтвержденный коронавирусный больной. Пациент инфекционного отделения здоров.

Как отметил Алексей Текслер, все 14 пациентов с подтвержденным диагнозом госпитализированы. Болезнь протекает в неосложненной форме. У одного больного вообще нет признаков недомогания. У прочих — в легкой форме, например, в виде фарингита. Тяжелых случаев нет.

Сегодня первичные тестирования анализов на коронавирус выполняются в семи лабораториях региона. В том числе, в лаборатории областного центра по борьбе и профилактике со СПИДом. Мощности позволяют проводить до 2,3 тыс исследований в сутки. Но пока пиковое число — около 900 анализов.

— Мы готовим к переходу на исследования и другие лаборатории региона, в случае необходимости, — отметил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU