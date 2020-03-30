2020-03-30T09:07:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: 14 диагностированных случаев. В том числе, два новых

О данных новых больных губернатор сообщил на брифинге по коронавирусу в Челябинской области
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В Челябинской области 14 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.В Челябинской области 14 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Челябинской области — два новых подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего на Южном Урале 14 диагностированных больных CОVID-19. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.

Условно подтвержден диагноз семи жителям области, в том числе, новых за сутки — шесть. Окончательное слово в диагнозе — за специалистами новосибирского центра «Вектор», куда уходят анализы. Кстати, в отношении 12 проб, взятых у жителей Челябинской области, диагноз «Вектором» не подтвержден.

Сегодня из клиники Миасса выписывается подтвержденный коронавирусный больной. Пациент инфекционного отделения здоров.

Как отметил Алексей Текслер, все 14 пациентов с подтвержденным диагнозом госпитализированы. Болезнь протекает в неосложненной форме. У одного больного вообще нет признаков недомогания. У прочих — в легкой форме, например, в виде фарингита. Тяжелых случаев нет.

Сегодня первичные тестирования анализов на коронавирус выполняются в семи лабораториях региона. В том числе, в лаборатории областного центра по борьбе и профилактике со СПИДом. Мощности позволяют проводить до 2,3 тыс исследований в сутки. Но пока пиковое число — около 900 анализов.

— Мы готовим к переходу на исследования и другие лаборатории региона, в случае необходимости, — отметил Текслер.

Читайте также:

«Местная элита в шоке»: первый заболевший коронавирусом в Челябинской области оказался сыном успешного бизнесмена (подробнее).

Результаты анализа на кронавирус в Челябинске начнут сообщать в два раза быстрее (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алексей Текслер о дефиците медицинских масок в эпидемию коронавируса: в Челябинской области открыто круглосуточное производство
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: 14 диагностированных случаев. В том числе, два новых
Ректор и кот: глава ЧелГУ призвал студентов «подтянуть хвосты»
Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» заболел коронавирусом
Коронавирус в Челябинской области 2020: более пяти тысяч южноуральцев сдали тест на китайскую инфекцию
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Жители челябинского микрорайона жалуются на закрытую аптеку
Коронавирус в Челябинске 2020: дороги Челябинска остались без машин
Мошенники отправляют деньги жителям Челябинской области, продающим свои вещи на «Авито»
Жители Челябинской области жалуются на работающие во время карантина магазины
Из-за коронавируса в Челябинской области закрываются таксопарки: люди перестали пользоваться такси
Полицейский разгромил несколько машин на парковке в Челябинске
Житель Челябинской области сбежал из-под карантина по коронавирусу и уехал за границу
Алексей Текслер и Наталья Котова поблагодарили оставшихся дома южноуральцев
В Челябинской области ожидается потепление до +14
В Челябинске ветврач Карен Даллакян прооперировал спасенного львенка Симбу
В двух городах Челябинской области действует НМУ
Россиянка сожгла 65 тысяч, «дезинфицируя» их от коронавируса в микроволновке