Алексей Текслер о дефиците медицинских масок в эпидемию коронавируса: в Челябинской области открыто круглосуточное производство
Для ликвидации дефицита одноразовых медицинских масок в Челябинской области в Еманжелинске открыто круглосуточное производство. В понедельник, 30 марта, заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге.
Первая партия в 100 тысяч одноразовых масок уже получена. В сутки предприятие в Еманжелинсе будет отшивать 15 тыс масок. Крое того, правительство Челябинской области ведет переговоры с челябинским предприятием, которое до пандемии COVID-19 производило маски для потребностей регионов РФ. Сейчас требуется перенастроить географию поставок и сосредоточиться на нуждах Южного Урала.
По распоряжению Минпромторга РФ 3 апреля Челябинская область получит еще 1,5 млн этих одноразовых средств индивидуальной защиты.
Партии актуального товара поступят в аптечные сети региона и в лечебно-профилактические учреждения. Кстати, как подчеркнул Текслер, больницы и поликлиники Челябинской области обеспечены индивидуальными средствами защиты. Но требуется создать запас.
— Все мы видим, как развивается ситуация на Западе: есть сложности с обеспечением медиков масками и костюмами защиты. Важно, чтобы у нас такая ситуация не повторилась, — сказал губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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