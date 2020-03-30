2020-03-30T09:20:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Алексей Текслер о дефиците медицинских масок в эпидемию коронавируса: в Челябинской области открыто круглосуточное производство

О первой партии в 100 тысяч штук глава региона сообщил на брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией на Южном Урале
Инна КУМЕЙКО
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В Челябинской области маски шьют круглосуточно. Фото: Архив КП.В Челябинской области маски шьют круглосуточно. Фото: Архив КП.
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Для ликвидации дефицита одноразовых медицинских масок в Челябинской области в Еманжелинске открыто круглосуточное производство. В понедельник, 30 марта, заявил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге.

Первая партия в 100 тысяч одноразовых масок уже получена. В сутки предприятие в Еманжелинсе будет отшивать 15 тыс масок. Крое того, правительство Челябинской области ведет переговоры с челябинским предприятием, которое до пандемии COVID-19 производило маски для потребностей регионов РФ. Сейчас требуется перенастроить географию поставок и сосредоточиться на нуждах Южного Урала.

По распоряжению Минпромторга РФ 3 апреля Челябинская область получит еще 1,5 млн этих одноразовых средств индивидуальной защиты.

Партии актуального товара поступят в аптечные сети региона и в лечебно-профилактические учреждения. Кстати, как подчеркнул Текслер, больницы и поликлиники Челябинской области обеспечены индивидуальными средствами защиты. Но требуется создать запас.

— Все мы видим, как развивается ситуация на Западе: есть сложности с обеспечением медиков масками и костюмами защиты. Важно, чтобы у нас такая ситуация не повторилась, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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