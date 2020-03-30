Алексей Текслер заявил о материальной поддержке врачей во время эпидемии коронавируса: в Челябинске премируют инфекционистов, терапевтов, педиатров
Условия эпидемии коронавирусной инфекции диктуют новый график работы врачам в Челябинской области. Инфекционисты, вирусологи, лаборанты, педиатры и терапевты сейчас трудятся с огромной нагрузкой.
В понедельник, 30 марта, на брифинге по коронавирусной инфекции губернатор Алексей Текслер сообщил, что правительство региона поддержит медиков дополнительными мерами по фонду оплаты труда.
— Выросла нагрузка у всего первичного медицинского звена, — сказал Текслер. — Рассматриваем меры дополнительного стимулирования и в целом по системе. Сделали заявку в федеральный центр. Будем изыскивать резервы и в областном бюджете, — сказал губернатор.
Кстати, для максимального разобщения пациентов в поликлиниках власти решили перейти на оформление электронных больничных не только прибывшим из-за границы и получившим предписания Роспьотребнадзора. В электронном виде листки временной нетрудоспособности будут выписываться страдающим хроническими заболеваниями: обострение недуга не требует подтверждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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