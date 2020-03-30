2020-03-30T11:40:39+03:00
Общество

Прямо как в Москве: жители Челябинской области продолжают выходить на шашлыки в карантин

Рекомендации правительства остались не услышаны
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Карантин не помеха. Фото: Инцидент Миасс, vk.comКарантин не помеха. Фото: Инцидент Миасс, vk.com
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Нерабочая неделя — не выходные. Жители загородных поселков Челябинска массово отправились на прогулку. Некоторые даже решили повторить поступок столичных граждан, и решили встретить карантин с шашлыками.

— В загородных поселках вроде «Белый хутор», «Залесье», «Вишневая горка» народ толпами гуляет. Шашлыки жарят, — рассказала жительница одного из местных микрорайонов Екатерина.

Схожая ситуация происходит и в Миассе. Пользователи социальных сетей массово выкладывают фото мангалов в парках и дворах.

— Сегодня последний мой рабочий день, еду домой в машине, по тротуарам гуляют женщины с колясками, дети бегают. Сказано поберегитесь, чтобы не было эпидемии, ну посидите дома, — негодует одна из жительниц Миасса

Все это сильно напоминает первый день карантина в Москве, когда местные жители восприняли нерабочую неделю как выходные и массово отправились в парки на шашлыки. Однако уже через пару дней в столице ввели тотальный карантин, который по словам премьер-министра Михаила Мишустина может распространиться и на другие регионы страны, в том числе Челябинскую область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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