Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: ждать ли ужесточения мер по московскому сценарию из-за коронавирусной инфекции
Свести контакты к минимуму и прекратить прогулки из-за угрозы распространения коронавируской инфекции в Челябинской области призвал губернатор Алексей Текслер. Накануне в Москве по решению мэра Сергея Собянина ужесточены карантинные меры вплоть до ограничения передвижения по городу.
Ждать ли такого ужесточения карантинного режима в Челябинской области. В текущем моменте, подчеркнул Текслер, никаких дополнительных мер на региональном уровне не предпринято.
— Давайте будем смотреть на ситуацию в динамике. Главное — жить без паники, без истерики. Соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции и беречь себя и близких, — сказал губернатор.
А погода на улице так и манит на прогулку. В понедельник, 30 марта, в Челябинске к 14.00 воздух должен прогреться до +14 градусов. Многим сложно в нерабочую неделю усидеть дома и не рвануть на озера и в леса.
Собираясь на прогулку нужно помнить, что по распоряжению губернатора все дни самоизоляции в регионе будут патрулироваться берега озер, заповедники и национальные парки.
В Челябинске, кстати, уже закрыты для прогулок все городские парки.
Тем временем, премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы распространить такой же как в Москве режим полной изоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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