Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: ждать ли ужесточения мер по московскому сценарию из-за коронавирусной инфекции

30 Март 2020 2020-03-30T10:13:21+03:00

Губернатор Алексей Текслер заявил о патрулировании озер и заповедников во время режима самоизоляции 2020 в Челябинской области

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Свести контакты к минимуму и прекратить прогулки из-за угрозы распространения коронавируской инфекции в Челябинской области призвал губернатор Алексей Текслер. Накануне в Москве по решению мэра Сергея Собянина ужесточены карантинные меры вплоть до ограничения передвижения по городу.

Ждать ли такого ужесточения карантинного режима в Челябинской области. В текущем моменте, подчеркнул Текслер, никаких дополнительных мер на региональном уровне не предпринято.

— Давайте будем смотреть на ситуацию в динамике. Главное — жить без паники, без истерики. Соблюдать рекомендации по режиму самоизоляции и беречь себя и близких, — сказал губернатор.

А погода на улице так и манит на прогулку. В понедельник, 30 марта, в Челябинске к 14.00 воздух должен прогреться до +14 градусов. Многим сложно в нерабочую неделю усидеть дома и не рвануть на озера и в леса.

Собираясь на прогулку нужно помнить, что по распоряжению губернатора все дни самоизоляции в регионе будут патрулироваться берега озер, заповедники и национальные парки.

В Челябинске, кстати, уже закрыты для прогулок все городские парки.

Тем временем, премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы распространить такой же как в Москве режим полной изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU