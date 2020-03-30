Прокуратура Челябинска заинтересовалась нарушениями на свалках снега

30 Март 2020 2020-03-30T10:16:46+03:00

Участки просто не соответствуют нормам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разбираться с виновными будет глава города Наталья Котова

Изменить размер текста: A A

У прокуратуры Челябинска возникли вопросы к городским свалкам снега. Предоставленные администрации участки попросту не соответствуют нормам.

Прокуроры отмечают, что претензии к управлению дорожного хозяйства возникли из-за свалок на Троицком тракте и улице Радонежской. Претензии были переданы мэру Челябинска Наталье Котовой.

— Земельные участки не имеют твердого гидроизоляционного покрытия, отсутствуют обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и системы транспортировки талой воды на очистные сооружения, поверхность навалов снежных масс (отходов от зимней уборки улиц) не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU