Прокуратура Челябинска заинтересовалась нарушениями на свалках снега
У прокуратуры Челябинска возникли вопросы к городским свалкам снега. Предоставленные администрации участки попросту не соответствуют нормам.
Прокуроры отмечают, что претензии к управлению дорожного хозяйства возникли из-за свалок на Троицком тракте и улице Радонежской. Претензии были переданы мэру Челябинска Наталье Котовой.
— Земельные участки не имеют твердого гидроизоляционного покрытия, отсутствуют обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и системы транспортировки талой воды на очистные сооружения, поверхность навалов снежных масс (отходов от зимней уборки улиц) не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU