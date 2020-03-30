Уголовное дело — все: главный тренер сборной по кикбоксингу освобожден от преследования
Никакого преследования: в Челябинске закрыли уголовное дело в отношении главного тренера национальной сборной по кикбоксингу Фаригата Касымова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мужчину обвинили в растрате бюджетных средств во время работы тренером спортшколы «Буревестник». По версии следствия, Касымов потратил средства, при этом сдав фиктивные отчеты. Тогда мужчина перешел под домашний арест, выплатив залог.
— Прокуратурой района по результатам проверки в Центральный районный суд г. Челябинска направлено исковое заявление о взыскании с лица ущерба в размере 294 992 рублей в интересах министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, — рассказали в пресс-службе прокуратуры
Теперь же уголовное дело прекращено. По информации прокуратуры, из-за истечения срока давности.
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ИСТОЧНИК KP.RU