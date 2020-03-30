Жителя Челябинской области, забившего мать скалкой, отправили в колонию

30 Март 2020 2020-03-30T12:18:38+03:00

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Жителя Варненского района, который расправился с родной матерью, суд отправил в колонию строго режима на 10 лет. Престарелую женщину сын забил до смерти деревянной скалкой. Его осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.

— Судом установлено, что подсудимый в ноябре 2019 года, находясь дома в селе Владимировка, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, деревянной скалкой нанес престарелой 100-летней матери не менее 30 ударов в область головы, причинив телесные повреждения не совместимые с жизнью, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU