Проверка слуха: россияне уже переболели коронавирусом в конце 2019 года

30 Март 2020 2020-03-30T13:42:24+03:00

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Этой зимой многие россияне заметили, что переносят ОРВИ тяжелее обычного. У заболевших гораздо дольше держалась высокая температура, отмечались слабость, головная боль, кашель. Люди предполагают, что коронавирус мог добраться до нас еще в прошлом году, а у переболевших мог сформироваться иммунитет к Covid-19, сообщает KP.RU.

Однако медики — вирусологи, эпидемиологи — не разделяют такой взгляд на проблему.

— Очень много респираторных вирусов зимнего сезона. Вы могли заболеть синцитиальным вирусом, эти же симптомы. Вирусом гриппа А, Б, те же симптомы. Риновирусом — те же симптомы. Даже коронавирусом другого штамма, — категорически заявила один из самых компетентных спикеров по теме Covid-19 представитель российского отделения ВОЗ Мелита Вуйнович.

Всем россиянам советует оставаться дома и соблюдать правила карантина.

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ИСТОЧНИК KP.RU