2020-03-30T14:17:00+03:00
Общество

В Челябинской области могут ввести режим повальной самоизоляции

Вслед за Москвой премьер Мишустин призвал расширить его на всю Россию
Лидия ПЕСКОВА
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Оставайтесь дома - читайте книги, смотрите кино, общайтесь по Интернету.Оставайтесь дома - читайте книги, смотрите кино, общайтесь по Интернету.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Челябинской области на режим самоизоляции могут перевести всех жителей от мала до велика. Премьер-министр страны Михаил Мишустин призвал руководителей всех регионов проработать меры дополнительных ограничений по примеру Москвы и Московской области, сообщает KP.RU.

Новые ограничения должны ударить по тем, кто не торопится ограничить свои контакты, а значит, рискует заразиться коронавирусом сам и может заразить других.

Правительство России уже одобрило штрафы за нарушение карантина. Гражданам, не соблюдающим правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей. А за нарушение санитарно-эпидемиологических норм — от 15 до 40 тысяч рублей. За повторное нарушение штраф для граждан составит от 150 до 300 тысяч рублей. Для юридических лиц предложенные правительством штрафы достигают 1 миллиона рублей.

— Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию. Решения президента, правительства абсолютно оправданы. Они должны максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, — замечает Мишустин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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