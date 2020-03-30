2020-03-30T15:28:49+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это общемировая практика»: пациентов с легкой формой коронавируса будут лечить дома

Полная самоизоляция обязательна
Инна КУМЕЙКО
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Алексей Текслер проверил готовность челябинской «Коммунарки». Фото: МинздравАлексей Текслер проверил готовность челябинской «Коммунарки». Фото: Минздрав
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В понедельник, 30 марта, губернатор Челябинской области осмотрел помещения областной клинической больницы №2 по улице Гагарина в Челябинске. Ее перепрофилируют под прием коронавирусных больных. Общее число коек с учетом роддома — 248.

Если болезнь протекает в легкой форме, без осложнений, таких пациентов лечить на дому, под присмотром медиков, в режиме полной самоизоляции. Это — общемировая практика: отдавать койко-место тяжелым больным.

Сейчас в регионе 14 подтвержденных случаев коронавируса. Все больные госпитализированы. Нет ни одного тяжелого случая. У одного пациента болезнь протекает бессимптомно.

Кстати, ОКБ №2, которую уже прозвали в народе «Коммунарка» — это не единственное учреждение для зараженных COVID-2019. Всего в регионе — 16 больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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