2020-03-31T16:56:32+03:00
Общество

Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие

Инфекция вызывает серьезные и невосстановимые повреждения
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
У многих госпитализированных - подозрение на пневмониюУ многих госпитализированных - подозрение на пневмониюФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Симптом «матового стекла» — именно так называется эффект, который оказывает пневмония, вызванная коронавирусом. Являясь одним из осложнений инфекции, пневмония от COVID-19 серьезно отличается от бактериальной или других воспалений.

В случае с симптомом «матового стекла», на снимке легких можно увидеть множественные пятна округлой формы. Такие осложнения появляются при тяжелых случаях больных с коронавирусом.

Симптом «матового стекла» в виде множественных округлых пятен. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Симптом «матового стекла» в виде множественных округлых пятен. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania

Кроме того, как узнали журналисты KP.ru, даже в случае выздоровления переболевших ждет неприятный сюрприз. Последствия можно сравнить с фиброзом: отдышка и общая дыхательная недостаточность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
РОСБАНК поддерживает клиентов малого бизнеса в сложной ситуации
«Если мы сейчас не отсеемся, то в нашей стране осенью будет нечего есть» как работают фермеры в условиях всеобщей изоляции
Регистрация браков в Челябинске во время коронавируса: какие правила будут действовать в ближайшее время
Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие
Трамваи из Усть-Катава будут возить пассажиров в Краснодаре
Можно ли ездить на работу в Челябинск в период самоизоляции
Помогут ли вакцины от гриппа и туберкулеза в борьбе с коронавирусом
В Кургане ввели особый противопожарный режим
Режим работы транспорта в Челябинске в период самоизоляции: как будет работать
«Снимала защитные очки»: в минздраве Челябинской области прокомментировали заражение фельдшера коронавирусом
Передвижение по Челябинску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Весенний призыв в армию в Челябинске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв
Специальная разметка для магазинов в Челябинске: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции