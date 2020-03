Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие

Симптом «матового стекла» — именно так называется эффект, который оказывает пневмония, вызванная коронавирусом. Являясь одним из осложнений инфекции, пневмония от COVID-19 серьезно отличается от бактериальной или других воспалений.

В случае с симптомом «матового стекла», на снимке легких можно увидеть множественные пятна округлой формы. Такие осложнения появляются при тяжелых случаях больных с коронавирусом.

Симптом «матового стекла» в виде множественных округлых пятен. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania