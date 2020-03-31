Ученые узнали, как коронавирус поражает легкие
Симптом «матового стекла» — именно так называется эффект, который оказывает пневмония, вызванная коронавирусом. Являясь одним из осложнений инфекции, пневмония от COVID-19 серьезно отличается от бактериальной или других воспалений.
В случае с симптомом «матового стекла», на снимке легких можно увидеть множественные пятна округлой формы. Такие осложнения появляются при тяжелых случаях больных с коронавирусом.
Симптом «матового стекла» в виде множественных округлых пятен. Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
Кроме того, как узнали журналисты KP.ru, даже в случае выздоровления переболевших ждет неприятный сюрприз. Последствия можно сравнить с фиброзом: отдышка и общая дыхательная недостаточность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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