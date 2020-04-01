Карантин в Челябинске: молоток и самовар стали предметами первой необходимости
Как известно в период карантина по коронавирусу в Челябинске разрешено торговать оффлайн только продуктами и товарами первой необходимости, список которых четко определен. Но базар со всякий всячиной на ул. Марченко и с места не сдвинулся.
— Когда молоток, книга и самовар стали предметами первой необходимости? — возмущается подписчик группы «ЧП ДТП Златоуст» в ВК. — Все рынки закрыты, а «Птичий рынок» на ЧТЗ работает. На барахолке торгуют, как обычно, самоварами, отвертками, молотками, книгами и т.д. Очень много народу.
Администратор паблика — общественник из «Гражданского патруля» — намекнул:
Не исключено, что скоро на рынок придет проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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