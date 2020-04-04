В Челябтинске вернули автобус №33 Училище — ЖД Вокзал

4 Апр 2020 2020-04-04T06:56:00+03:00

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На улицы Челябинска вернули 33 автобус Училище — ЖД Вокзал, перевозчик уже приступил к работе. По условиям контракта, с 1 апреля на маршруте должно работать два автобуса с периодичностью движения в 50 минут. Транспорт выезжает с остановок: Железнодорожный вокзал и «Челябрыба» — маршрут следования в обе стороны лежит через поликлинику трубопрокатного завода на улице 5-й Электровозной. Автобусы, начинающие движение с «Челябрыбы», будут заезжать по пути в поселок Фатеевка. Транспорт будет работать с 6 утра и до 9 часов вечера.

Остановки на маршруте:

Железнодорожный вокзал, Кафе «Меридиан», ГКБ № 9, Солнечный берег, Новороссийская, Озеро Смолино, ДК «ЧТПЗ», Школа , Площадь имени Якова Осадчего, ЗЭМ, Механический завод, Сад «Энергетик», Гаражи, Обуховская, Горелова, ЧКПЗ , Мясокомбинат, Челябрыба.

Управления транспорт города Челябинска опубликовала полное расписание движения автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU