В Миассе накажут владельца склада с разбитыми ртутными лампами
Ирония судьбы: владельцем миасского склада разбитых ртутных ламп оказалась компания «Чистые технологии», которая занималась утилизацией опасных отходов в Челябинской области. Теперь фирме придется ответить за опасное хранилище в суде.
Активисты организации «Гражданский патруль» нашли склад еще в феврале 2020 года. Отработанные и разбитые ртутные, кварцевые и люминесцентные лампы тайно хранили в одном из зданий бывшего секретного предприятия по оборонной промышленности. При этом, судя по объемам, отходы могли храниться здесь не один год. Тогда общественники обратились в прокуратуру.
— В отношении юридического и должностного лиц возбуждены дела об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (грубые нарушения лицензионных требований). Материалы переданы в Арбитражный суд Челябинской области и мировой суд Миасса. Руководителю предприятия внесено представление природоохранного прокурора об устранении нарушений закона, — рассказали в природоохранной прокуроре Челябинской области.
Теперь компании грозит штраф до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности. Непосредственно владелец фирмы также выплатит от пяти до десяти тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU