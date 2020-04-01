В Челябинске завели уголовное дело на дорожного подрядчика

1 Апр 2020 2020-04-01T15:52:50+03:00

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Это не шутка на первое апреля: силовики проводят обыски в офисе компании «ЯКК», которая занималась дорожными контрактами в Челябинске. Подрядчика подозревают в махинации с денежными средствами.

Как сообщили в региональном СКР, против владельцев компании возбудили уголовное дело за уклонения от налогов. До этого проверка, инициированная организацией ОНФ, показала, что работа подрядчика по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» привела к серьезному ущербу для городского бюджета — более 56 миллионов рублей.

Интересно и то, что в 2020 году компания сменила название и получила деньги на выполнение госконтрактов. В случае доказательства вины, компании могут грозить серьезные штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU