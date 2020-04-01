В Челябинске завели уголовное дело на дорожного подрядчика
Это не шутка на первое апреля: силовики проводят обыски в офисе компании «ЯКК», которая занималась дорожными контрактами в Челябинске. Подрядчика подозревают в махинации с денежными средствами.
Как сообщили в региональном СКР, против владельцев компании возбудили уголовное дело за уклонения от налогов. До этого проверка, инициированная организацией ОНФ, показала, что работа подрядчика по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» привела к серьезному ущербу для городского бюджета — более 56 миллионов рублей.
Интересно и то, что в 2020 году компания сменила название и получила деньги на выполнение госконтрактов. В случае доказательства вины, компании могут грозить серьезные штрафы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Cтали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU